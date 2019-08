Clamoroso Rooney: può tornare in Inghilterra da allenatore-giocatore del Derby County

Wayne Rooney può tornare in Inghilterra dopo un anno: il Derby County gli avrebbe offerto il ruolo di allenatore-giocatore dalla prossima stagione.

In domina e regala magie, tra goal da centrocampo e corse all'impazzata, ma il futuro di Wayne Rooney può essere nuovamente in . Dal a un altro DC: il .

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il club di Championship avrebbe avviato i contatti con 'Wazza' per proporgli un ritorno a casa. Ma non soltanto da giocatore, bensì anche da assistente allenatore.

Dopo l'addio di Frank Lampard, volato al per rimpiazzare Sarri, i 'Rams' hanno affidato la panchina a un altro grandissimo ex giocatore come Phillip Cocu, alla prima esperienza in Inghilterra. Ora potrebbero affiancargli una leggenda del calcio inglese, che ha però ancora tanto da dare in campo. Ecco quindi l'ipotesi 'player-manager'.

L'idea sarebbe nata da Mel Morris, proprietario del club, il quale avrebbe già iniziato i dialoghi con Rooney per riportarlo in Inghilterra. Sarebbe la prima esperienza in Championship per l'ex numero 10 del .

Il club lo scorso anno si è arreso in finale playoff all' . Ora punta al colpo grosso: a 34 anni da compiere a ottobre e tanta voglia di spaccare il mondo, dopo 25 goal in 46 partite con il DC United Rooney potrebbe tornare nella terra d'Albione.