Rooney al Derby County, l'attaccante è in Inghilterra: sarà giocatore-allenatore

Rooney è atterrato in Inghilterra per chiudere il suo passaggio al Derby County: nuovo ruolo da giocatore-allenatore per l'attaccante inglese.

Salutato Frank Lampard in estate, passato al , il sta ora per accogliere un'altra leggenda del calcio inglese. Si tratta di Wayne Rooney, atterrato pochi minuti fa a Londra nell'aeroporto di Heathrow per poi dirigersi alla sede di quello che sarà il suo nuovo club.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Secondo quanto riportato da 'Sky Sports News', l'ex leggenda di ed si è infatti lasciato convincere dalla proposta del Derby County che gli ha offerto un contratto da giocatore-allentore. L'ufficialità del ritorno di Rooney nel calcio inglese potrebbe arrivare già nella giornata odierna.

Wayne Rooney has arrived in the UK ahead of talks today with Derby County over a move as player-coach https://t.co/sGVfK1QyA2 — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 6, 2019

Per Rooney si tratta della prima esperienza in Championship, seconda divisione inglese, dove continuerà dunque a indossare gli scarpini svolgendo allo stesso tempo il ruolo di assistente di Phillip Cocu, arrivato sulla panchina dei Rams dopo l'addio di Lampard.

Una nuova affascinante esperienza per la stella inglese che punta così a muovere i primi passi nella sua futura carriera da allenatore, ovvero quella che il calciatore ha già dichiarato di voler seguire dopo che avrà smesso di giocare.

Preso atto della decisione di Rooney, il - club al quale è ancora legato da un contratto fino al 2021 - avrebbe anche già trovato il suo sostituto, ovvero Ola Kamara, oggi allo Shenzhen.

Dopo 25 goal in 46 partite con il DC United, Rooney è dunque pronto ad aprire una nuova pagina della sua lunga vita calcistica, scegliendo di rimettersi in gioco in una veste per lui inedita a 34 anni. L'obiettivo? Provare a portare il Derby County in Premier League. Un traguardo sfiorato lo scorso anno, quando i Rams furono sconfitti nella finale playoff dall' .