Cristiano Ronaldo sorpreso: "Mi aspettavo di segnare un goal, non due"

Ritorno da sogno per Cristiano Ronaldo a Old Trafford: doppietta contro il Newcastle e vittoria. E incredulità per le reti messe a segno.

Due goal, una buona prestazione e, chiaramente, emozioni infinite: il secondo debutto di Cristiano Ronaldo con la maglia del Manchester United a Old Trafford è stata una partita da sogno, o quasi.

Red Devils in vantaggio proprio con il portoghese, abile a sfruttare, in tap-in, un'incertezza del portiere del Newcastle: nella ripresa, dopo il pareggio degli ospiti, ancora Cristiano Ronaldo che, servito sulla corsa da Shaw, ha battuto nuovamente il portiere avversario, questa volta sotto le gambe.

"Non mi aspettavo di segnare due goal: mi aspettavo di segnarne uno, ma non due. Ho apprezzato quel che hanno fatto i tifosi oggi: sono molto orgoglioso di questo. Certo, sono felice di segnare, ma prima viene la squadra".

In maniera lucida, Cristiano Ronaldo ha analizzato in questa maniera, ai microfoni della BBC, la sfida di Old Trafford.

"Quanto è iniziata la partita ero molto nervoso. Dico sul serio. Ma credo sia normale perché non potevo aspettarmi un'accoglienza simile. Magari non l'ho mostrato, ma ero molto nervoso. Il calcio qui in Inghilterra è molto diverso rispetto agli altri Paesi: secondo me è il più speciale tra tutti".

Più semplicemente, Cristiano Ronaldo ha continuato a fare quel che ha sempre fatto altrove: giocare, segnare e far felici i suoi tifosi.