Ronaldo si allena a casa del Real: il portoghese in campo a Valdebebas

Il fuoriclasse portoghese di nuovo al lavoro dopo la delusione Mondiale: si sta allenando nel centro sportivo di Valdebebas, la casa dei Blancos.

Archiviata la delusione Mondiale con il suo Portogallo, estromesso ai quarti di finale dal Marocco, per Cristiano Ronaldo non è ancora tempo per fermarsi.

Il portoghese - attualmente svincolato - prosegue il proprio lavoro di preparazione in attesa di mettere nero su bianco l'accordo con il suo nuovo club, insieme al quale andrà a disputare la seconda parte di stagone.

Secondo quanto riferito da 'Relevo', CR7 si sta allenando a Valdebebas, nientemeno che il quartier generale del Real Madrid, dove il cinque volte Pallone d'Oro è decisamente di casa, avendoci giocato dal 2009 al 2018.

Nessun incrocio con i vecchi compagni Blancos, ma una seduta individuale per farsi trovare pronto in vista della ripresa delle competizioni ufficiali per club fissate per l'inizio del 2023.

Ronaldo, in tal senso, vuole arrivarci tirato a lucido, in attesa di sciogliere definitivamente i nodi sul proprio futuro.