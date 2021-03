Ronaldo rompe il silenzio: "La storia non può essere cancellata"

Cristiano Ronaldo affida il suo pensiero a Instagram: "Più importante del numero di cadute è la velocità con cui ci si rialza".

Dopo l'eliminazione dalla Champions League della Juventus, Cristiano Ronaldo ha indossato i panni di capro espiatorio: dito puntato sulla sua prestazione deludente e, in particolare, sull'episodio del goal del 2-2 in cui ha mostrato una certa negligenza nel saltare all'interno della barriera.

Il fuoriclasse portoghese ha rotto il silenzio con un post pubblicato sul suo account ufficiale Instagram: chiara l'intenzione di chiudere la stagione nel miglior modo possibile, per cancellare l'amarezza europea.

"Più importante del numero di cadute che subisci nella vita, sono la velocità e la forza con cui ti rimetti in piedi... I veri campioni non si arrendono mai! Il nostro focus è già al Cagliari, alla lotta per la Serie A, alla finale di Coppa Italia e a tutto ciò che possiamo ancora raggiungere in questa stagione".

Il presente non è roseo come ci si aspettava, ma il passato non può essere dimenticato così facilmente.