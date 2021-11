Ancora un flop e tanto nervosismo per Cristiano Ronaldo nei big match: male anche nel derby contro il City

La fiamma non brucia più come una volta. Il ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United non sta dando i risultati sperati ai Red Devils, usciti sconfitti anche nel derby a Old Trafford contro il Manchester City, momentaneamente fuori dalla zona Champions League e lontanissimi dalla vetta.

Malgrado abbia segnato nove goal in undici presenze stagionali tra Premier e Champions League, il portoghese è fin qui apparso un corpo estraneo all'interno del 3-5-2 concepito dal tecnico Ole Solskjaer. Isolato dal gioco della squadra, il cinque volte Pallone d'Oro sembra giocare più per se stesso e i suoi record che per il Manchester United.

Ronaldo è parso anche piuttosto nervoso nelle ultime uscite in campionato con i Red Devils. Oltre ad alcuni gesti di insofferenza nei confronti dei compagni di squadra, nella partita persa malamente per 5-0 contro il Liverpool, il portoghese è stato letteralmente graziato dall'arbitro dopo aver preso a calci il centrocampista avversario Curtis Jones.

Anche nella stracittadina Ronaldo si è fatto notare più per il brutto fallo commesso su Kevin De Bruyne che per la prestazione fornita in campo insieme ai compagni di squadra. Un nervosismo sintomo di una situazione non serena vissuta nella sua seconda esperienza mancuniana.

Con la sconfitta nel derby torna in discussione anche il futuro di Solskjaer come allenatore del Manchester United. I Red Devils hanno subito sette gol senza segnarne nemmeno uno nelle due sfide di Premier League contro Liverpool e City, dimostrando di essere nettamente indietro sul piano del gioco paragonata alle rivali.

Rispetto allo scorso anno è peggiorata anche la situazione di classifica. Dopo undici giornate lo United è momentaneamente al quinto posto con 17 punti raccolti, mentre nella stagione precedente a questo punto la squadra di casa a Old Trafford era quarta a 22 punti.