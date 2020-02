Ronaldo incorona Mbappé: "È il futuro, giocatore fantastico"

Cristiano Ronaldo è ancora nel pieno della sua carriera anche a 35 anni. E i numeri sono dalla sua parte, visto che segna da 10 partite consecutive in . In ogni caso, il portoghese ha già eletto il suo 'erede'.

In una diretta sul suo profilo Instagram, il fuoriclasse bianconero ha elogiato Kylian Mbappé, che nel giro di tre anni è diventato una superstar mondiale.

"Mbappe is the future. In the present, he's a fantastic player, he's very fast. He will be the future."



- Cristiano Ronaldopic.twitter.com/w7YpyO6VSe