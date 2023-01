Ronaldo contro Messi in Arabia: Riyad si illumina per il confronto tra i rivali di sempre

Cresce l'attesa per la sfida amichevole tra CR7 e il fresco Campione del Mondo: è stato venduto un biglietto da 2 milioni e mezzo di euro.

Riflettori nuovamente puntati sull'International King Fahd Stadium di Riyad. A meno di ventiquattro ore dalla disputa della Supercoppa italiana che ha visto l'Inter trionfare 3-0 sul Milan, l'impianto saudita torna ad illuminarsi per la supersfida tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

Tutto vero. Ancora una volta - forse l'ultima? - l'uno di fronte all'altro in un contesto inedito. Oggi si giocherà infatti il match amichevole che vedrà il PSG opposto ad una selezione dei migliori calciatori che giocano con l'Al-Hilal e, appunto, con l'Al-Nassr dove milita da quasi un mese l'attaccante portoghese, in seguito alla fragorosa rottura con il Manchester United.

Un appuntamento, seppur senza trofei o punti in palio, che catalizza l'attenzione a livello globale perché, che si tratti di un'amichevole o no, stiamo pur sempre parlando di un faccia a faccia tra i due calciatori più rappresentativi dell'ultimo ventennio, co-protagonisti di una delle rivalità più belle e longeve della storia recente.

I confronti diretti sin qui disputati sorridono nettamente all'argentino, in vantaggio per 16-11, ma l'ultimo incrocio in gare ufficiali ha visto CR7 dominare al Camp Nou con la maglia della Juventus nella fase a gironi di Champions League. Era l'8 dicembre 2020 e la doppietta dal dischetto del portoghese - intervallata dal goal di McKennie - consentì ai bianconeri di chiudere in vetta al raggruppamento.

Nella tarda serata di oggi, però, sarà tutta un'altra storia. Il PSG - secondo quanto riferito da 'L'Equipe' - si presenterà al gran completo in occasione di un'esibizione che, in termini strettamente economici, varrà più della Supercoppa nostrana giocata ieri. Sul versante opposto, oltre al cinque volte Pallone d'Oro agiranno, tra gli altri, i compagni Talisca e Luiz Gustavo, diretti in panchina da Marcelo Gallardo.

Un appuntamento imperdibile per l'universo arabo, al punto che per assicurarsi un posto sugli spalti, un businessman saudita è arrivato a spendere 2 milioni e mezzo di euro. Una cifra monstre che gli consentirà, al termine della gara, di avere un contatto diretto con le due stelle più attese. Questo e altro per Messi e Ronaldo.