Peeters torna sull'episodio delle bottigliette di Ronaldo: "Mangia solo broccoli, pollo e riso"

Il giocatore della Juventus U23, Daouda Peeters, ha svelato alcuni retroscena della vita fuori campo del portoghese.

"Acqua": di quanto accaduto nel corso della prima conferenza stampa di Cristiano Ronaldo a Euro 2020 sanno tutti, persino chi non ha mai avuto alcun contatto con il calcio. Da quel momento in poi un'infinità di parodie, di rimandi, citazioni sono state diffuse via social, scomodando persino gli esperti di finanza e marketing, a corredo di discussioni su quanto sia pesante una star nel fatturato di un'azienda.

Qualcuno, andando oltre il semplice gesto, si è chiesto quale fosse l'alimentazione tipo di Ronaldo: a rispondere a questa domanda è Daouda Peeters, centrocampista di nazionalità belga della Juventus U23 che, ai microfoni di HLN, ha raccontato alcuni retroscena legati alle abitudini del portoghese.

"Mangia sempre le stesse pietanze: broccoli, pollo e riso. Con litri d'acqua, senza Coca-Cola, ovviamente".

Peeters, che guarderà con interesse la gara del suo Belgio proprio contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo, in programma domenica alle 21, ha parlato anche della predisposizione al lavoro e al perfezionamento delle proprie prestazioni dell'attaccante di Funchal, caretteristica riconosciuta da molti: