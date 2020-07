Ronaldo a -1 da Immobile: è caccia al record di goal di Higuain

28 goal per Ronaldo che con la doppietta all'Atalanta si porta a -1 da Immobile: il record di Higuain del 2016 è di 36.

Nel 2-2 strappato proprio nel finale dalla all' c'è la firma indelebile di Cristiano Ronaldo, a segno con una doppietta su calcio di rigore che ha evitato la sconfitta, portando a +8 il vantaggio sulla seconda a sei giornate dal termine.

Il fuoriclasse portoghese è giunto a quota 28 reti in campionato realizzate in altrettante partite e ora vede sempre più vicino il primo posto della classifica marcatori, attualmente occupato da Ciro Immobile.

Il bomber biancoceleste è fermo a 29 e non trova la via del goal da ormai tre giornate: solo due i centri in questa ripresa post-Covid, periodo in cui ha saltato la sfida contro il per squalifica.

Rendimento completamente all'opposto, invece, per Ronaldo: l'ex ha sempre timbrato il cartellino dal 22 giugno in poi, viaggiando alla media di oltre una rete a partita (7 nelle ultime 6).

Numeri che gli hanno permesso di colmare il gap con Immobile in meno di un mese e di pensare al sorpasso che prima del lockdown sembrava complicato, complice l'ottimo stato di forma dell'attaccante campano.

Oltre alla leadership nella classifica dei cannonieri, c'è in palio anche il record assoluto di marcature in un singolo campionato stabilito da Gonzalo Higuain col nella stagione 2015/2016, quando segnò 36 volte.

Con un occhio anche alla classifica della Scarpa d'Oro, dove Immobile e Ronaldo si trovano rispettivamente al secondo e al terzo posto alle spalle di Lewandowski, che ha chiuso l'annata in con 34 sigilli.