Romero da sogno ai Mondiali Under 20: sinistro all'incrocio in Nuova Zelanda-Argentina

Serata speciale per l'attaccante della Lazio, autore di un goal da vedere e rivedere: due avversari superati e progressione fulminea prima del tiro.

Prosegue la cavalcata dell'Argentina ai Mondiali Under 20 casalinghi: grazie al netto 5-0 inflitto alla Nuova Zelanda, l'Albiceleste ha chiuso il girone A a punteggio pieno e si appresta a preparare la prima sfida della fase ad eliminazione diretta agli ottavi di finale.

Una serata da incorniciare soprattutto per Luka Romero: il gioiellino di proprietà della Lazio ha letteralmente dato spettacolo a San Juan, siglando la rete del temporaneo 3-0 con un lampo di altissima scuola.

Il classe 2004 si è destreggiato alla grande superando un paio di avversari con caparbietà, prima di correre indisturbato e scaricare in porta un sinistro perfetto da circa 25 metri, dritto sotto l'incrocio dei pali e imparabile per il portiere.

Una prodezza da applausi in grado di far stropicciare gli occhi ai tifosi della Lazio, i quali hanno avuto modo di ammirare Romero per poche volte in stagione: un solo goal in dodici presenze, peraltro decisivo per battere il Monza all'Olimpico il 10 novembre.

L'Argentina si è così congedata dalla fase a gironi con una prova di forza degna di nota: trenta tiri totali contro i zero dei neozelandesi, travolti dalla tecnica superiore di una squadra candidata ad arrivare fino in fondo per provare a laurearsi campione del mondo.