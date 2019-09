Romania, Poiana Mare ko a tavolino: i giocatori erano a un matrimonio

I giocatori del Poiana Mare, club di quarta divisione in Romania, hanno perso a tavolino per aver partecipato al matrimonio di un compagno di squadra.

Una vicenda più unica che rara quella che arriva dalla Romania, dove una squadra ha perso a tavolino nel modo più assurdo possibile. I giocatori del Poiana Mare, club di quarta divisione, erano infatti tutti a un matrimonio.

I giocatori non si sono presentati al match di campionato contro il CS Carcea perchè dovevano partecipare al matrimonio di un compagno di squadra. Un errore di calendario per Deliu Ionut, che ha deciso di sposare la propria compagna proprio nel giorno in cui il club doveva scendere in campo.

Giocatori, allenatore e dirigenza erano tutti presenti al matrimonio: il Poiana Mare aveva chiesto la riprogrammazione della partita, ma la richiesta è stata subito rifiutata. Inevitabile il 3-0 a tavolino, ma il comunicato ufficiale testimonia la felicità di tutto l'ambiente per la festa del proprio atleta: