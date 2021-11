Roma-Zorya dove vederla: DAZN, Sky o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

ROMA-ZORYA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Roma-Zorya

• Data: giovedì 25 novembre 2021

• Orario: 21:00

• Canale TV: DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport (canale 252)

• Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

La quinta giornata di Conference League mette di fronte la Roma e lo Zorya. Giallorossi che dopo l’unico punto raccolto nel doppio confronto con il Bodo-Glimt devono necessariamente vincere per restare in scia dei norvegesi ed evitare una clamorosa eliminazione. Gli ucraini arrivano nella capitale con il sogno di scavalcare proprio la Roma e sognare la qualificazione alla fase successiva.

Roma che arriva dalla vittoria in campionato rimediata in casa del Genoa grazie alla doppietta di Felix Afena-Gyan, prodotto del vivaio classe 2003, mentre gli ucraini vengono dalla sconfitta in campionato per mani del Lviv.

L’unico confronto tra Roma e Zorya risale al 30 settembre 2021, quando i giallorossi si sono imposti per 3-0 nella seconda giornata del gruppo di Conference League

Tutto su Roma-Zorya: dalle formazioni a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO ROMA-ZORYA

Roma-Zorya andrà in scena giovedì 25 novembre 2021 allo stadio Olimpico di Roma: calcio d’inizio previsto intorno alle ore 21:00.

DOVE VEDERE ROMA-ZORYA IN TV

La partita tra Roma e Zorya sarà visibile su DAZN. Per assistere alla gara occorre scaricare l'app di DAZN su smart tv compatibili, smartphone, tablet, console PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast. In alternativa ci si può collegare al sito di DAZN e cliccare sulla finestra dell'evento. Un’altra opzione è rappresentata dal TIMVISION Box collegato alla tv.

La partita sarà trasmessa anche da Sky Sport (canali Sky Sport Uno e il numero 252 del satellite). Non ci sarà invece la trasmissione in chiaro su TV8.

ROMA-ZORYA IN DIRETTA STREAMING

Essendo in diretta su DAZN, la sfida tra Roma e Zorya è fruibile anche su smartphone e tablet con l’applicazione per iOS e Android e su pc e notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma.

In più la gara sarà visibile su SkyGo, applicazione offerta da Sky agli abbonati e scaricabile su smartphone, tablet e pc, e inoltre anche su NOW.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca DAZN di Roma-Zorya affidata a Pierluigi Pardo, affiancato al commento tecnico da Riccardo Montolivo. Paolo Ciarravano e Lorenzo Minotti racconteranno invece la sfida su Sky.

IN DIRETTA SU GOAL

Potrete seguire Roma-Zorya anche su Goal con la nostra telecronaca testuale: dal prepartita alle formazioni ufficiali, fino alla descrizione delle azioni salienti del match.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-ZORYA

Tra indisponibili causa Covid e condizioni non ottimali, Mourinho non può che fare ricorso al turn over e tornare alla tifesa a quattro. In porta confermato Rui Patricio, torna Smalling a guidare il reparto difensivo insieme a Karsdorp, Kumbulla e Calafiori. Veretout a centrocampo giocherà titolare per via del cartellino giallo preso contro il Genoa e che gli farà saltare la sfida con il Torino. Insieme al francese spazio a Darboe. Torna titolare anche Zaniolo, che affiancherà Mkhitaryan ed El Shaarawy sulla trequarti. Shomurodov unica punta.

Skrypnyk si affida al consueto 4-3-3 con Matsapura a difendere la porta, potretto da Fovorov, Imerekov, Cvek e Khomchenovskyy. Linea di centrocampo con Buletsa, Nazaryna e Kochergin a sostegno dei tre attaccanti Kabaiev, Gromov e Sayyadmanesh.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Smalling, Kumbulla, Calafiori; Darboe, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Shomurodov. All.Mourinho.

ZORYA (4-3-3) : Matsapura, Fovorov, Imerekov, Cvek, Khomchenovskyy; Buletsa, Nazaryna, Kochergin; Kabaiev, Gromov, Sayyadmanesh. All. Skrypnyk.