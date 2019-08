Roma, Zaniolo giura fedeltà: "Mai pensato di andare via, ho sempre spinto per rinnovare"

L'esplosione, le voci di mercato e infine il rinnovo. Nicolò Zaniolo si dimostra fedele alla che lo ha lanciato nel grande calcio e spazza via le voci su un suo possibile trasferimento.

Nel corso di una lunga intervista a 'Roma Tv', Zaniolo ha voluto precisare come nella sua testa non sia mai passato il pensiero di lasciare la Capitale.

"Non ho mai avuto la minima idea di andare via da Roma. Mi trovo bene in questa società, sono innamorato di questa città, del calore dei tifosi e quindi non ho mai pensato di andare via. Ho sempre spinto per rinnovare e per continuare questo percorso insieme”.