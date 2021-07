La Roma perde Villar: tornerà direttamente per l'inizio del campionato

Distorsione di primo grado al ginocchio sinistro per Gonzalo Villar: lo spagnolo tornerà a disposizione della Roma per l'avvio del campionato.

E' già finito il ritiro portoghese della Roma per Gonzalo Villar, vittima di una distorsione di primo grado al ginocchio sinistro che lo ha costretto a fare ritorno in Italia.

Per il centrocampista spagnolo almeno due settimane di stop prima del reintegro all'interno del gruppo giallorosso: ciò significa che José Mourinho non lo avrà ai suoi ordini in questa delicata fase del pre-campionato.

Più facile pensare, dunque, che Villar torni a disposizione dello 'Special One' direttamente a ridosso dell'inizio del campionato, fissato per il prossimo 21 agosto con le due sfide Inter-Genoa e Verona-Sassuolo in programma alle ore 18:30.

La Roma esordirà domenica 22 ospitando la Fiorentina all'Olimpico alle 20:45. Tre giorni prima la 'Lupa' farà il suo ingresso nella neonata Europa Conference League con l'andata del playoff contro un'avversaria ancora da definire (sorteggio il 2 agosto).