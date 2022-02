Roma-Verona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

ROMA-VERONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Roma-Verona

• Data: sabato 19 febbraio 2022

• Orario: 18:00

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

Roma e Verona sono pronte a sfidarsi per contendersi i tre punti quando ci avviamo verso l’ultimo terzo di campionato. I giallorossi sono reduci dal pari raggiunto in extremis in casa del Sassuolo. Risultato che ha fatto perdere ulteriore terreno alla squadra di Mourinho sulle posizioni di classifica valide per un accesso diretto alla prossima Europa League.

Sugli scudi invece il Verona, forte del poker rifilato al Bentegodi all’Udinese meno di una settimana fa e ampiamente al di sopra delle zone pericolose dove sono invischiate alcune rivali per la salvezza. Sono solo quattro i punti che separano la Roma dal Verona. Un dato che la dice lunga, tanto sulla stagione negativa dei giallorossi quanto su quella sorprendente dei ragazzi di Tudor.

All’andata si è imposto per 3-2 il Verona, reduce dal cambio allenatore. Arrivò infatti contro i giallorossi il primo successo sulla panchina dei giallorossi per l’ex tecnico dell’Udinese.

Tutto sulla gara: dalle formazioni a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO ROMA-VERONA

La partita di campionato tra Roma e Verona si disputerà sabato 19 febbraio allo Stadio Olimpico di Roma. L’inizio è previsto per le ore 18:00.

DOVE VEDERE ROMA-VERONA IN TV

La partita è trasmessa in esclusiva di DAZN e sarà visibile in televisione con una smart tv di ultima generazione collegata all’app della piattaforma. In alternativa si può ricorrere a un TIMVISION BOX, una console come Playstation/Xbox o a dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast.

ROMA-VERONA IN DIRETTA STREAMING

La sfida tra i capitolini e gli scaligeri sarà visibile in streaming sempre grazie a DAZN. Per farlo, bisogna collegarsi da pc al sito ufficiale oppure scaricare l’app per dispositivi mobili come smartphone e tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca della partita è affidata a Riccardo Mancini, coadiuvato al commento tecnico da Simone Tiribocchi.

IN DIRETTA SU GOAL

Gli aggiornamenti sulla gara sono disponibili anche su GOAL. La nostra telecronaca testuale vi accompagnerà dal prepartita alle formazioni ufficiali, fino alla descrizione delle azioni salienti del match.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-VERONA

Mourinho recupera Zaniolo dopo la squalifica rimediata per il cartellino rosso ricevuto contro il Genoa. Possibile ritorno al 4-2-3-1, con Pellegrini e Mkhitaryan sulla trequarti. Cristante e Sergio Oliveira in mediana, Kumbulla confermato in retroguardia.

Tudor risponde puntando sul 3-4-2-1. Montipò tra i pali, protetto dalla linea composta da Casale, Gunter e Ceccherini. Depaoli e Lazovic esterni di centrocampo, dove in mezzo troveranno spazio Tameze e Ilic. In avanti torna Simeone. Il cholito sarà sostenuto da Barak e Caprari alle sue spalle.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Smalling, Kumbulla, Vina; Cristante, Sergio Oliveira; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.