Roma-Venezia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

ROMA-VENEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Roma-Venezia

• Data: sabato 14 maggio 2022

• Orario: 20:45

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

La Roma saluta il suo pubblico. I giallorossi ospitano il Venezia nell'ultima gara stagionale all'Olimpico, la penultima del campionato.

Dopo il ko di Firenze, la squadra di Mourinho ha bisogno di una vittoria per rimanere attaccata al treno di squadre in lotta per un posto in Europa il prossimo anno.

Segui Roma-Venezia su DAZN. Attiva ora

Nella capitale invece il Venezia arriva con l'ultima chance per poter raccogliere punti e rimettersi in corsa per la corsa alla salvezza. Un ko all'Olimpico si tradurrebbe in retrocessione matematica per i lagunari.

Tutto sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ORARIO ROMA-VENEZIA

La partita di campionato tra Roma e Venezia si disputerà sabato 14 maggio 2022 allo stadio Olimpico di Roma. Calcio d'inizio alle ore 20:45.

DOVE VEDERE ROMA-VENEZIA IN TV

Per assistere all'incontro in tv ci sono due possibilità. La prima è rappresentata da DAZN, collegandosi all'app della piattaforma sulle smart tv di ultima generazione, ricorrendo a una console come Xbox o Playstation o infine usando un dispositivo come Amazon Fire Stick Tv o Google Chromecast.

La seconda alternativa è Sky, che manderà in onda le immagini dell'incontro sui canali Sky Sport, Sky Sport 4K e Sky Sport Calcio (rispettivamente ai numeri 251, 213 e 202 del satellite).

ROMA-VENEZIA IN DIRETTA STREAMING

La partita è visibile in streaming su DAZN, collegandosi da pc fisso al sito ufficiale della piattaforma oppure scaricando l'app su smartphone e tablet.

Stesso procedimento per gli abbonati Sky, tramite Sky Go. Infine c'è NOW, servizio streaming on demand di Sky.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su DAZN saranno Riccardo Mancini ed Emanuele Giaccherini a commentare la gara; per Sky, invece, telecronisti Riccardo Gentile e Lorenzo Minotti.

IN DIRETTA SU GOAL

Roma-Venezia potrete seguirla anche su Goal, attraverso la nostra diretta testuale: dal prepartita alle formazioni ufficiali, fino al racconto delle azioni salienti del match.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-VENEZIA

Mourinho fa turnover, ma non troppo. I principali cambi riguardano Kumbulla che sostituisce lo squalificato Mancini e Veretout che concede riposo a Cristante. Per il resto Rui Patricio in porta, Ibanez e Smalling a completare la difesa. Karsdorp e Zalewski esterni di centrocampo con Oliveira al centro. Zaniolo e Pellegrini dietro Abraham.

Il Venezia risponde con Maenpaa tra i pali e il trio difensivo Svoboda, Caldara e Ceccaroni. Mateju e Haps larghi, con Crnigoj e Vacca nel cerchio di centrocampo. Henry terminale avanzato supportato da Aramu e Kiyine.

L'articolo prosegue qui sotto

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Abraham.

VENEZIA (3-4-2-1): Maenpaa; Svoboda, Caldara, Ceccaroni; Mateju, Crnigoj, Vacca, Haps; Aramu, Kiyine; Henry.