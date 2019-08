Roma, ora è ufficiale: Fazio rinnova fino al 2021

Federico Fazio si lega alla Roma per un altro anno: ufficiale il prolungamento di contratto del difensore argentino fino al 2021 coi giallorossi.

Dopo quelli fondamentali di Edin Dzeko e Nicolò Zaniolo, la chiude ufficialmente un altro rinnovo di contratto: stavolta tocca a Federico Fazio.

Come comunicato dal club giallorosso, il difensore centrale argentino ha prolungato di un anno il suo accordo con i giallorossi. Ha firmato infatti fino al 30 giugno 2021.

Fazio è arrivato in giallorosso nell'agosto del 2016 in prestito con diritto di riscatto dal , diventando subito uno dei perni della squadra giallorossa.

In tre stagioni ha collezionato 135 presenze e 11 goal totali. E, come confermato da Petrachi e dal rinnovo, rimarrà ancora il perno della difesa giallorossa per almeno altri due anni.