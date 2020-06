Roma, è ufficiale: accordo preliminare per tenere Mkhitaryan fino al 2021

La Roma annuncia l'accordo con l'Arsenal per mantenere in rosa l'armeno fino ad agosto, ma anche per la prossima stagione.

Il futuro di Henrikh Mkhitaryan si tinge di giallorosso. Il centrocampista armeno, il cui cartellino è di proprietà dell' , è destinato a restare alla per almeno un altro anno.

A confermarlo è stata proprio la società capitolina che, non solo ha annunciato l’accordo per il prolungamento del prestito fino al termine questa stagione, ma ha anche annunciato l’intesa per protrarlo per l’intera annata 2020-2021.

⚡️ L’#ASRoma è lieta di annunciare di avere esteso la durata del prestito di @HenrikhMkh fino alla fine della stagione in corso e di aver raggiunto un accordo preliminare per la permanenza del calciatore anche per il 2020-21 — AS Roma (@OfficialASRoma) June 30, 2020

“L’AS Roma è lieta di annunciare di avere esteso la durata del prestito di Henrikh Mkhitaryan fino alla fine della stagione in corso e di aver raggiunto un accordo preliminare per la permanenza del calciatore anche per il 2020-21”.

Mkhitaryan, attraverso il sito ufficiale giallorosso, non ha nascosto la sua soddisfazione per il buon esito della trattativa.

“Mi fa molto piacere la prospettiva di poter rimanere un altro anno qui, perché ci sono ancora obiettivi che non ho raggiunto e voglio riuscirci. Non vedo l’ora di poterlo fare”.

Soddisfatti anche Guido Fienga che ha esaltato le qualità del centrocampista armeno.

“Siamo felici che Mkhitaryan abbia deciso di restare con noi e di aiutarci a far crescere il nostro progetto. Gli obiettivi della Roma non cambiano e noi vogliamo avere nel nostro club chi, come Miky, dimostra sempre impegno, professionalità e sacrificio, onorando i nostri colori e i nostri tifosi. Auguro a Micky di restare a lungo alla Roma e lo ringrazio per averci donato un nuovo lupacchiotto”.

La prima stagione italiana di Mkhitaryan è stata contraddistinta anche da qualche infortunio, ma quando ha avuto modo di giocare con continuità ha confermato di essere un giocatore dalle grandi doti tecniche e dall’ottima continuità di rendimento.

Per lui sono state sin qui 15 le partite disputate in campionato condite da 6 goal, alle quali vanno aggiunti anche 4 gettoni in .