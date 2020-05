Roma e Torino guardano in casa River Plate: è sfida per Montiel

Il terzino del River Plate, Gonzalo Montiel, è finito nel mirino di Roma e Torino. I giallorossi sarebbero pronti ad offrire 11 milioni.

E’ considerato uno dei migliori esterni di destra proposti negli ultimi anni dal calcio argentino e non è un caso che sia recentemente entrato a far parte del giro della Nazionale albiceleste.

Gonzalo Montiel è uno di quei giocatori in continua ascesa, tanto che il suo nome negli ultimi mesi è stato accostato con sempre maggiore insistenza a quello di alcuni tra i più importanti club europei.

Secondo quanto riportato da Radio Continental, nella corsa per il forte terzino del River Plate si sono ora inserite anche due società italiane: la e il .

Giallorossi e granata sarebbero pronti a sfidarsi in un vero e proprio testa a testa, con i primi che già entro fine settimana potrebbero avanzare un’offerta di 11 milioni di euro.

Il River rischia quindi di perdere uno dei suoi uomini di punta, ma la scadenza del contratto del giocatore fissata nel giugno 2021 non pone il club in una posizione di forza.

Per il Torino, Montiel rappresenterebbe un importante rinforzo per l’out di destra, per la Roma potrebbe essere l’elemento eventualmente chiamato a sostituire Florenzi e Karsdorp, due giocatori destinati a rientrare dai prestiti a e , ma che potrebbero non rientrare più nei piani dei capitolini.