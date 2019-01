Roma-Torino, le formazioni ufficiali: Dzeko dal 1', c'è Karsdorp

Le formazioni ufficiali di Roma-Torino: Edin Dzeko torna in campo dal primo minuto, mentre Karsdorp va sulla fascia destra di difesa.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Lo. Pellegrini; Under, Zaniolo, Kluivert; Dzeko.

TORINO (3-4-3): Sirigu; Lyanco, N'Koulou, Djidji; De Silvestri, Rincon, Ansaldi, Aina; Iago Falque, Belotti, Parigini.

Conferme rispetto alle indicazioni della vigilia per Eusebio Di Francesco: 4-2-3-1 con Edin Dzeko a guidare l’attacco, dietro di lui i due classe 1999 Kluivert e Zaniolo insieme a Under. Mediana tutta azzurra con Pellegrini e Cristante, in difesa novità Karsdorp a destra dove Florenzi non recupera, come annunciato. In mezzo rientra Manolas.

3-4-3 per i granata: al posto dello squalificato Izzo gioca Lyanco, mentre a centrocampo insolita coppia formata Rincon e Ansaldi, che stringe e lascia la fascia ad Aina. Non gioca dal 1’ Lukic, dentro dunque un attaccante in più: è Parigini, che completa il tridente con Iago Falqué e capitan Belotti.