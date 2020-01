Roma-Torino, le formazioni ufficiali: Perotti titolare

Nella Roma ci sono Diawara e Veretout in mediana, con Pellegrini titolare: fuori Mkhitaryan. Nel Torino dentro Verdi, Djidji e Ola Aina.

Le formazioni ufficiali di - :

Segui Roma-Torino in diretta streaming su DAZN

ROMA (4-2-3-1): Pau López; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Lo. Pellegrini, Perotti; Dzeko

TORINO (3-4-3): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Djidji; De Silvestri, Lukic, Rincon, Aina; Verdi, Berenguer; Belotti

Dopo l'ennesimo successo della , la Roma prova a rispondere per avvicinare i cugini biancocelesti e allungare sulle contendenti al quarto posto. Di fronte ai giallorossi un Torino deciso a iniziare al meglio il 2020 per sperare in qualcosa di più rispetto alla sola salvezza.

Kluivert out, dietro a Dzeko ci saranno Pellegrini, Perotti e Zaniolo. Fuori Under e Mkhitaryan. In mediana spazio per Veretout e Diawara, mentre nel quartetto difensivo di Fonseca ci saranno Florenzi, Mancini, Smalling e Kolarov. Pau Lopez tra i pali.

Il Torino, senza Bremer e Ansaldi, si affida a Djiji, Izzo e N'Koulou in difesa davanti a Sirigu, con De Silvestri e Ola Aina esterni di centrocampo. Per Mazzarri saranno Lukic e Rincon gli interni, con Verdi e Berenguer a supportare l'unica punsta Belotti.