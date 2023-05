Il Leicester a un passo dalla retrocessione: Tielemans occasione a zero

Il centrocampista belga è in scadenza con il Leicester e difficilmente resterà in Inghilterra data la probabile retrocessione delle Foxes.

Ci sono due piani di lettura della situazione del Leicester: quello legato alla retrocessione, probabile viste le difficoltà in classifica, e quello che riguarda il futuro dei giocatori in rosa. Youri Tielemans compreso.

E in questo senso il suo destino si intreccia a quello di un'italiana. In attesa di capire quale competizione UEFA giocherà la prossima stagione, la Roma inizia a programmare il suo futuro.

Conquistato l'accesso alla finale di Europa League, i giallorossi guardano già a quella che sarà l'annata 2023/2024 in attesa di capire se sulla panchina resterà José Mourinho o bisognerà andare a cercare un altro allenatore.

Dopo aver praticamente chiuso per Aouar e aver mosso passi concreti nell'ingaggio di Ndicka, Tiago Pinto continua a guardare al mercato degli svincolati.

L'ultimo nome sulla lista del ds portoghese sembra proprio essere quello di Youri Tielemans, centrocampista classe 1996.

Attualmente al Leicester, il belga ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2023 e con tutta probabilità lascerà le Foxes, sempre più destinate alla retrocessione in Championship.

Il profilo, almeno sul piano economico, è perfettamente confacente alle necessità della squadra giallorossa. Un po' meno forse sul piano fisico, almeno per come intende il ruolo Mourinho.

Tielemans è alto poco più di un metro e settantacinque centimetri, una stazza non propriamente adeguata a quelle che sono solitamente le richieste dello Special One.

La possibilità di avere un rinforzo in un reparto chiave senza esborso di soldi per il cartellino potrebbe però far sì che il portoghese possa chiudere un occhio e accogliere Tielemans a Trigoria la prossima estate. Sempre che Mou decida di rimanere a Trigoria.