Il Messaggero - Roma sulla scia della Juve: tentazione De Rossi in panchina

La nuova proprietà sta riflettendo anche sulla questione allenatore. Molto sarà deciso dal nuovo direttore sportivo. Ma De Rossi è un candidato...

La scelta della di affidare la panchina al debuttante Andrea Pirlo ha già fatto scuola e ingolosito un'altra squadra di . Stando a quanto riportato dal 'Messaggero', la infatti sta clamorosamente pensando a Daniele De Rossi come allenatore della prima squadra.

La scelta sul prossimo allenatore entra in ogni conference call tra la Capitale e Houston, dove ha la base Friedkin. E questa scelta è parecchio legata a quella del direttore sportivo, priorità della proprietà entrante. Il prescelto avrebbe voglia di indicare la guida tecnica e per questo ogni discussione è ancora in ballo: dalla fiducia a Fonseca a qualsiasi altra decisione.

C'è in particolare una possibile decisione che stuzzica sia il tifo giallorosso, che qualche consigliere di Friedkin dalla Capitale: De Rossi in panchina e Totti responsabile dell’area tecnica.

De Rossi è stato sempre considerato dai compagni l’allenatore in campo. Più del suo grande amico Andrea Pirlo, che ora ricopre un ruolo così importante e inaspettato.

Ma alla Roma ogni decisione è ancora in ballo, con un cambio di proprietà in corso, nessuno ovviamente ha il posto certo. Fonseca sembrava non potesse rischiare la panchina, ma dopo l'eliminazione dall' e l'arrivo di Friedkin, con un nuovo ds alle porte, non c'è proprio nulla di sicuro alla Roma...