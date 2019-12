Roma, Solskjaer 'chiama' Smalling: "A giugno torna al Manchester United"

Chris Smalling potrebbe tornare definitivamente al Manchester United dopo il prestito alla Roma che sta mettendo in mostra tutte le sue qualità.

Un'altra ottima prestazione a sancire una rinascita quasi inattesa: a San Siro abbiamo avuto modo di ammirare un Chris Smalling in forma smagliante, bravo a limitare le avanzate dell'ex compagno di squadra Romelu Lukaku.

Il difensore inglese si sta imponendo in coppia con Gianluca Mancini al centro della difesa di Paulo Fonseca, tanto che si è parlato addirittura di una permanenza definitiva nella Capitale: è arrivato in prestito in estate, ma la vorrebbe tesserarlo a titolo definitivo.

Spettatore attento è il proprietario del cartellino, che per bocca del tecnico Ole Gunnar Solskjaer ha fatto sapere di voler puntare su Smalling in futuro, una volta esaurito il periodo di prestito.

"Tornerà a Manchester in estate? Sì. A volte cambiare ambiente può essere un rischio, ma Chris è il tipo che ama affrontare sfide del genere. E' intelligente e si è adattato in poco tempo allo stile di vita italiano. Sono felice per lui perché sta facendo vedere il giocatore che è".

Dal canto suo, la Roma potrebbe tentare l'affondo nei prossimi mesi per blindare Smalling: secondo 'La Gazzetta dello Sport', l'intenzione del ds Gianluca Petrachi è quella di mettere sul piatto 15 milioni di euro, di fronte ad una richiesta di almeno 20 dei 'Red Devils'. In si sono accorte di lui anche ed che seguono con interesse l'evolversi della trattativa.

Per Smalling quattordici presenze (tutte da titolare) in stagione e due goal realizzati ad e , bottino che va ad aggiungersi ad un rendimento difensivo pressoché eccellente.