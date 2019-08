Roma, Smalling è atterrato: visite mediche e firma

A è il giorno di Chris Smalling: dopo la chiusura dell'operazione nella giornata di ieri, il difensore inglese oggi è arivato nella Capitale per perfezionare il suo trasferimento.

Intorno all'ora di pranzo il classe 1989, ormai ex Manchester United, è atterrato a Ciampino ed ha sostenuto le visite mediche con la Roma. Adesso si attende solo la firma sul contratto.

Chris Smalling has arrived in Rome and completed a medical... 👋🏥 #ASRoma pic.twitter.com/AH5SN1g0cf