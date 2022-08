Roma-Shakhtar dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Amichevole di beneficenza all'Olimpico prima dell'inizio del campionato. Tutto sulla gara: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ROMA-SHAKHTAR: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Roma-Shakhtar

• Data: domenica 7agosto 2022

• Orario: 20:45

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

Ultima amichevole per la Roma di Mourinho prima dell'inizio della nuova stagione. Dopo il trionfo in Conference dello scorso maggio, i giallorossi hanno alzato ulteriormente l'asticella delle proprie ambizioni con un mercato volto a ridurre il gap con le prime posizioni.

I nuovi acquisti verranno presentati prima dell'amichevole contro lo Shakhtar, protagonista di una gara a scopo benefico per aiutare la popolazione ucraina duramente colpita dal conflitto scoppiato con la Russia lo scorso febbraio.

Tutte le informazioni sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ORARIO ROMA-SHAKHTAR

La sfida tra Roma e Shakhtar si disputerà sabato 6 agosto all'Olimpico di Roma. Fischio d'inizio alle 20:45.

DOVE VEDERE ROMA-SHAKHTAR IN TV

L'amichevole è trasmessa in tv da DAZN, quindi per vederlà bisognerà collegarsi all'app della piattaforma tramite una smart tv di ultima generazione, oppure tramite una consolle di gioco come Playstation e Xbox. In alternativa si può usare un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire Stick Tv.

ROMA-SHAKHTAR IN DIRETTA STREAMING

Essendo trasmessa da DAZN, la sfida è visibile anche in streaming. Per farlo, bisognerà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma da dispositivo fisso o accedere all'applicazione sviluppata per smartphone e tablet.

IN DIRETTA SU GOAL

Tutti gli aggiornamenti sull'incontro saranno disponibili anche su GOAL. Tramite la nostra diretta testuale sarete accompagnati dalle formazioni ufficiali al racconto delle azioni salienti della partita

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-SHAKHTAR

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanze; Karsdorp, Pellegrini, Matic, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho

SHAKHTAR (4-1-4-1): Trubin; Konoplya, Bondar, Kozik, Korniienko; Stepanenko; Kashchuk, Bondarenko, Sudakov, Mudriyk; Totovytsky. All. Jovicevic.