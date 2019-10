Roma: Rodwell convince più di Büchel, spunta l'ipotesi Anita

La 'caccia allo svincolato' in casa Roma sembra potersi chiudere in favore di Rodwell, in vantaggio su Büchel. Ma spunta anche il nome dell'olandese.

Jack Rodwell o Marcel Büchel? Questo è il dilemma che nelle ultime ore tiene banco in casa . A Trigoria sono arrivati per allenarsi con la squadra sia l’inglese ex Sunderland che l’ex giocatore dell’ . Uno dei due potrebbe diventare un rinforzo per il centrocampo giallorosso, in piena emergenza infortuni.

Come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, le prime impressioni sarebbero tutte favorevoli al prodotto del settore giovanile dell’ , soprattutto per le caratteristiche tecniche: l’ex Man City è un giocatore che sa muovere la palla con maggior qualità rispetto al pari-ruolo del Liechtenstein, ma si vuol giocare le sue carte.

Entrambi lavorano con il resto della rosa a disposizione di Fonseca, che dovrà decidere su chi puntare per allungare la sua rosa. Non è però detto che alla fine qualcuno firmi e diventi un giocatore giallorosso: se nessuno dovesse convincere, la Roma potrebbe rimanere così e aspettare i rientri di Diawara e Pellegrini per recuperare due spalle di Veretout.

Ci sarebbe anche un altro nome nuovo, qualora i primi due non dovessero convincere: si tratta del classe 1989 olandese Vurnon Anita, cresciuto nell’ e con un passato importante con il . Nelle ultime due stagioni ha giocato con , in Championship, e Willem II in . Ora è senza contratto. E può trovare la sua opportunità alla Roma.