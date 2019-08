Roma-Real Madrid, i convocati: James e Mariano Diaz assenti, c'è Bale

Zidane non convoca Mariano Diaz e James Rodriguez, al centro di mille voci di calciomercato, per la Roma. C'è invece per Gareth Bale.

Amichevole di lusso questa sera allo stadio Olimpico, dove la ospita il . La squadra di Zidane non viene da un buon pre-campionato e vorrà riscattarsi contro i giallorossi.

Ma, in questo periodo, come sempre è il calciomercato ad attirare tutte le attenzioni, più che il campo. E così dai convocati che ha diramato questa mattina Zinedine Zidane si possono ricavare un paio di indizi molto significati. Questa è la lista completa.

PORTIERI: Keylor Navas, Courtois e Toni Fuidias.

DIFENSORI: Carvajal, Militão, Varane, Nacho, Marcelo e Odriozola.

CENTROCAMPISTI: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde e Isco.

ATTACCANTI: Hazard, Benzema, Bale, Lucas Vázquez, Jović e Vinicius Jr.

Si può subito notare che non ci sono due giocatori al centro del calciomercato (soprattutto italiano) come James Rodriguez e Mariano Diaz. Il primo è cercato sempre dal , mentre il secondo proprio dalla Roma, in caso di cessione di Edin Dzeko. Ed il fatto che non sia presente oggi, può essere un segnale.

C'è invece Gareth Bale, che al momento sembra inserito nuovamente nella rosa di Zidane a tutti gli effetti, in attesa di possibili nuovi scenari di mercato. C'è anche Modric. Mentre invece sono assenti Lunin e Sergio Ramos per infortunio.