Roma, primi contatti per il ritorno di Scamacca in giallorosso

Dopo l'infortunio di Abraham, la Roma deve sostituirlo: per questo si pensa all'attaccante azzurro che ha deluso al West Ham: primi contatti avviati.

Le strategie di mercato della Roma sono cambiate radicalmente nel secondo tempo della sfida dell'ultima giornata con lo Spezia. Precisamente nel momento in cui il ginocchio di Tammy Abraham ha fatto un movimento innaturale, facendo capire a tutti che c'era qualcosa di serio.

La lesione, molto importante, lo terrà fuori per almeno 8 mesi: motivo per cui a Trigoria si sta pensando a un sostituto che possa sopperire a un'assenza pesantissima.

Tra i tanti nomi, anche quello di Gianluca Scamacca. Quella che sembrava una suggestione però, ora è diventata un'operazione più concreta.

La Roma avrebbe infatti aperto i primi canali di comunicazione con il West Ham per sondare il profilo dell'attaccante azzurro, attualmente ai box per un'operazione al ginocchio e reduce da una stagione deludente in Premier, con soli 3 goal in 16 presenze in campionato (anche se ne ha segnati ben 5 in Conference, trofeo vinto dagli Hammers in finale con la Fiorentina).

Si tratterebbe di un ritorno in giallorosso per Scamacca, che ha giocato nelle giovanili della Roma dal 2012 al 2015 prima del trasferimento in Olanda, nell'academy del PSV Eindhoven.

La formula scelta dovrebbe essere quella del prestito, per un attaccante che a 24 anni e mezzo ha voglia di mettersi in gioco.

Può essere lui la soluzione? Il West Ham lo lascerà partire?

Bisognerà attendere un po' per capire se c'è un interesse rilevante o se è stato solo un sondaggio, ma di sicuro l'apertura dei contatti c'è stata e la Roma non scarta l'ipotesi del suo rientro in Italia.