La Roma abbraccia Politano, Spinazzola all'Inter: scambio ai dettagli

E’ quasi tutto fatto tra Roma ed Inter per lo scambio Politano-Spinazzola: visite supplementari per l'ex Juventus.

Ad un passo dalla sua definitiva chiusura, quella che per forza di cose è una delle trattative più importanti dell’intera sessione di calciomercato invernale.

Mancano ancora gli annunci ufficiali, ma ormai non ci sono più dubbi: Matteo Politano sarà un giocatore della , mentre Leonardo Spinazzola si appresta a vestire la maglia dell’ .

L’esterno offensivo è arrivato nella mattinata di mercoledì nella Capitale per sottoporsi a Villa Stuart alle visite mediche di rito a cui farà seguito la firma sul contratto che lo legherà al club giallorosso e per iniziare una nuova avventura. Stesso discorso per l’ex e che pochi minuti dopo ha raggiunto Milano per completare gli ultimi passi che porteranno alla definizione dello scambio.

La Roma si è quindi assicurata l’elemento che nello scacchiere tattico di Fonseca andrà a sostituire l’infortunato Zaniolo (per lui stagione finita), mentre Conte avrà a disposizione l’esterno che richiedeva ormai da tempo.

Per Politano, si tratta di un ritorno alle origini. Nato a Roma, è cresciuto calcisticamente con club capitolino con il quale ha vinto un campionato Primavera ed una Coppa Primavera, ma senza mai esordire in prima squadra. Per lui, probabile maglia da titolare nel weekend a Marassi contro il .

Avventura invece tutta nuova per Spinazzola che approda in nerazzurro dopo le esperienze con , Lanciano, Siena, Vicenza, , Atalanta, Juventus e Roma, squadra nella quale era arrivato lo scorso giugno.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', spunta un retroscena sull'esterno umbro: l'Inter lo sottoporrà ad un test di condizione supplementare nella mattinata di giovedì per accertarsi definitivamente che ha completamente recuperato dai precedenti infortuni. Inoltre i nerazzurri avrebbero provato a cambiare la formula d'acquisto (da prestito con obbligo a prestito con diritto), trovando l'opposizione della Roma.