Gazzetta dello Sport - Roma, anche Piatek per l’eventuale dopo-Dzeko

Roma, anche Piatek per l'eventuale dopo-Dzeko

La Roma vuol farsi trovare pronta nel caso di un addio di Edin Dzeko. Dopo l’opzione Milik, spunta anche la pista che porta a Piatek.

Le danze non sono ancora state aperte, ma quello che presto potrebbe partire è un valzer delle punte destinato potenzialmente a cambiare il volto dei reparti offensivi di alcune tra le più importanti squadre del calcio italiano.

Tra le compagini coinvolte in quello che sarebbe un vero e proprio effetto domino c’è anche la che, come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, è ancora in attesa di capire che cosa succederà sul fronte Dzeko.

Da settimane si rincorrono voci legate ad un suo possibile addio e la volontà del club capitolino è ovviamente quella di non farsi trovare impreparato. Recentemente si è parlato di Arkadiusz Milik come potenziale sostituto al centro dell’attacco giallorosso, il però continua a pretendere non meno di 40 milioni di euro e la cosa ha spinto la Roma, che reputa tale cifra troppo elevata, a guardare anche altrove.

Per questo motivo nel mirino dei giallorossi è finito un altro attaccante polacco che già conosce alla perfezione la : Krzysztof Piatek.

Lasciato il lo scorso 30 gennaio per iniziare una nuova avventura all’, potrebbe essere il protagonista di una trattativa dai costi più accessibili. Il club tedesco ha sborsato circa 24 milioni per portarlo in e per rivederlo in sarà necessario un investimento non di molto superiore: 25 milioni di euro.

Piatek infatti in non ha fatto vedere cose sensazionali e la cosa è dimostrata dai suoi numeri: 5 goal in 14 partite giocate.

Il suo quindi è uno dei profili valutati con attenzioni nel caso dovesse realmente servire una punta chiamata a raccogliere l’eredità di Dzeko.