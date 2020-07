La Roma studia il piano per il dopo Dzeko: suggestione Milik

La Roma medita su un possibile addio di Dzeko per alleggerire il monte ingaggi: Milik sarebbe il sostituto prescelto del bosniaco.

E' tempo di riflessioni in casa : il cambio di proprietà non si è ancora concretizzato e la necessità di limitare i costi di gestione resta un obiettivo da perseguire, pur senza ridimensionare il patrimonio tecnico della rosa.

Tra i giocatori che potrebbero rientrare nel piano di revisione economica figura Edin Dzeko, promosso ai gradi di capitano dopo la partenza di Florenzi: il bosniaco guadagna 14 milioni lordi a stagione, cifra che la società giallorossa potrebbe rivedere al ribasso.

Le casse hanno bisogno di ossigeno, ragion per cui alla Roma credono sia meglio spalmare l'ingaggio del bomber su più anni, magari fino al 2023 quando avrà compiuto 37 primavere. Ma non è da escludere nemmeno l'ipotesi più drastica, quella della cessione: magari all' , dove Conte stravede per lui; un matrimonio che si sarebbe potuto consumare l'estate scorsa, bloccato dal rinnovo dell'attaccante fino al 2022.

Lo scenario attuale è completamente diverso, tanto che all'orizzonte potrebbe profilarsi l'addio di Dzeko in nome della sostenibilità economica: secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il sostituto individuato per raccoglierne l'eredità sarebbe Arkadiusz Milik.

Il polacco è in uscita dal , in virtù di un contratto in scadenza nel 2021 che non dovrebbe essere rinnovato. Su di lui è forte la Juventus ma non solo: piace molto anche a e , pronte a scatenare un'asta internazionale per assicurarselo.

La Roma, dal canto suo, conta però nell'asso della manica: Cengiz Ünder, profilo gradito da Gennaro Gattuso che lo ritiene perfetto per il suo 4-3-3. Cedendo il turco, la 'Lupa' potrebbe permettersi di arrivare a Milik e non solo, considerato che metterebbe a segno una corposa plusvalenza in grado di dare una sterzata positiva al bilancio.

Capitolo Smalling: la Roma ha intenzione di non perdere l'inglese, per la cui permanenza è stato trovato un accordo con il fino al termine del campionato. La volontà è quella di acquistarlo a titolo definitivo sborsando 14 milioni, guarda caso quasi la cifra esatta che sarebbe incassata per la cessione di Dzeko.