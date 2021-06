Roma, Pastore verso l'addio: "Il mio ritorno al Talleres è sempre più vicino"

Il centrocampista della Roma, Javier Pastore, ha confermato la possibilità di tornare in Argentina: "Col Talleres rapporto speciale"

Javier Pastore è sempre più vicino all'addio alla Roma. Il centrocampista ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Showport , nel corso della trasmissione 'Pasion Albiazul', e ha confermato la possibilità di tornare a giocare in Argentina ed esattamente nelle fila del Talleres di Cordoba, club in cui è cresciuto calcisticamente.

"Con il Talleres ho un rapporto speciale rispetto agli altri: è il club di cui sono tifoso".

In questi giorni, Pastore è a Cordoba per trascorre le vacanze e ricaricare le energie in vista della nuova stagione.

"Al Talleres stanno facendo le cose giuste. Il club è cresciuto tanto e oggi è un piacere andare allo stadio" .

Il calciatore, che ha ancora due anni di contratto con la Roma, ha parlato del suo futuro: