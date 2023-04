Perché la Roma non ha lo sponsor sulla maglia?

Nella sfida contro il Milan i giallorossi non esibiranno il logo del main sponsor sulla maglia. Ecco il motivo e che cosa potrebbe cambiare.

Novità delle ultime ore. A partire dalla sfida contro il Milan, la Roma non esibirà sulla maglia il logo di DigitalBits, main sponsor della società dalla stagione 2021/2022.

Sul fronte della prima maglia indossata contro i rossoneri dalla squadra di Mourinho comparirà un logo che richiama il legame della squadra con la città di Roma (possibile la scritta SPQR come apparso già nel derby giocato nell'aprile del 2017).

PERCHE' LA ROMA NON HA LO SPONSOR SULLA MAGLIA

La motivazione è di natura economica. Lo sponsor non ha saldato nei termini prestabiliti il pagamento previsto per il mese di marzo, una mossa non particolarmente gradita dalla società giallorossa.

Per questo motivo, la Roma ha deciso di sospendere

La decisione non è dunque irrevocabile e se DigitalBits onorerà il proprio impegno economico, il club tornerà ad esibire lo sponsor nei termini previsti dagli accordi siglati nel 2021.

A essere "oscurato" non sarà solo il logo sulla maglia, ma anche i led luminosi recanti il marchio del BlockChain network all'Olimpico, il logo sui post social del club e quelli presenti nel centro sportivo di Trigoria.

Il provvedimento non riguarderà, almeno nell'immediato, la squadra Femminile, che per la sfida contro la Fiorentina al Tre Fontane continuerà ad esibire il logo di DigitalBits.