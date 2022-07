Roma-Nizza dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Quarta amichevole portoghese per i giallorossi che affrontano il Nizza. Tutto sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ROMA-NIZZA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Roma-Nizza

• Data: sabato 23 luglio 2022

• Orario: 20:00

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

La seconda Roma della gestione Mourinho si sta preparando al meglio in vista della prossima stagione. I giallorossi, impegnati per quasi tutto il mese di luglio nel ritiro in Portogallo, chiudono il primo ciclo di amichevoli affrontando il Nizza.

Dopo il match a Trigoria contro il Trastevere, la squadra dello Special One ha affrontato fin qui Sunderland, Portimonense e Sporting Lisbona, alzando via via il gradiente di difficoltà dei propri incontri.

L'articolo prosegue qui sotto

Grande attesa per Paulo Dybala, arrivato in ritiro e che potrebbe giocare i primi minuti con la nuova maglia proprio contro i francesi.

In questo articolo tutte le informazioni sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ORARIO ROMA-NIZZA

L'amichevole tra Roma e Nizza si giocherà sabato 23 luglio 2022 alle ore 20. Ad ospitare la sfida sarà l'Estadio Municipal di Albufeira.

DOVE VEDERE ROMA-NIZZA IN TV

La gara sarà trasmessa da DAZN. Ci sono quindi diversi modi per vederla: se in possesso di una smart tv, ci si può collegare all'app della piattaforma. Altrimenti si può ricorrere a una console di gioco come Playstation o Xbox. Infine c'è la possibilità di vederla utilizzando un dispositivo come Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV.

ROMA-NIZZA IN DIRETTA STREAMING

Essendo mandata in onda da DAZN, la partita si potrà seguire anche in streaming collegandosi al sito ufficiale della piattaforma da pc fisso oppure alla relativa app per smartphone e tablet.

IN DIRETTA SU GOAL

Tutti gli aggiornamenti sulla gara, dalle formazioni ufficiali al racconto delle azioni salienti delle due squadre potrete leggerli in tempo reale su GOAL, tramite la nostra diretta testuale minuto per minuto.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-NIZZA

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Tripi; Karsdorp, Cristante, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Felix. All. Mourinho.