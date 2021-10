Roma-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Roma-Napoli accende la nona giornata di Serie A: le formazioni della partita e dove vederla in tv e streaming.

ROMA-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Roma-Napoli

• Data: domenica 24 ottobre 2021

• Orario: 18:00

• Canale TV: -

• Streaming: DAZN

L'Olimpico si accende per Roma-Napoli. L'altro big match della nona giornata di Serie A, oltre a Inter-Juventus, vede affrontarsi le squadre di Josè Mourinho e Luciano Spalletti.

Roma chiamata a riscattare la sconfitta di misura rimediata allo 'Stadium' contro la Juventus, mentre il Napoli punta a dare continuità al super filotto che ha visto gli azzurri inanellare 8 vittorie nei primi 8 turni di campionato. L'ultima, l'1-0 sul Torino firmato Osimhen.

Giallorossi in piena zona Champions a 15 punti in classifica, mentre Insigne e soci come detto guidano la Serie A a quota 24. Nella passata stagione, Roma-Napoli si è giocata il 21 marzo scorso ed è terminata 0-2 con doppietta di Mertens.

Tutto su Roma-Napoli: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e streaming.

ORARIO ROMA-NAPOLI

La partita tra Roma e Napoli si gioca domenica 24 ottobre 2021 allo stadio Olimpico di Roma: fischio d'inizio previsto alle ore 18:00.

Roma-Napoli sarà trasmessa in diretta ed esclusiva da DAZN: per potersi godere la gara, sarà necessario scaricare l'app di DAZN su smart tv compatibili, utilizzare console PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oppure dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast. O ancora, tramite il TIMVISION Box.

La partita tra la Roma ed il Napoli, in streaming, per gli abbonati sarà visibile sul sito di DAZN collegandosi al portale oppure scaricando l'app di DAZN su smartphone o tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca di Roma-Napoli su DAZN affidata a Stefano Borghi, con Francesco Guidolin al commento tecnico.

Roma-Napoli si potrà seguire anche su Goal, attraverso la nostra diretta testuale: dal prepartita alle formazioni ufficiali delle due squadre, fino al racconto delle azioni salienti del match dell'Olimpico.

Nella Roma dubbio sull'impiego o meno di Zaniolo, vittima di un problema al ginocchio contro la Juve: in caso di forfait, dentro El Shaarawy sulla trequarti a supporto di Abraham. Cristante-Veretout diga di centrocampo, Ibanez affianca Mancini nel cuore della difesa.

Napoli che dovrebbe poter contare su Zielinski, reduce da un problema al gluteo: il polacco, a meno di sorprese, comporrà la mediana con Anguissa e Fabian Ruiz. Ospina confermato tra i pali, così come Rrahmani in retroguardia. Politano più di Lozano nel tridente guidato da Osimhen e completato da Insigne.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Mkhitaryan, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne.