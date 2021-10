Roma-Napoli, le pagelle: Anguissa domina, male Mkhitaryan e Zielinski

Le pagelle di Roma-Napoli: Zaniolo in palla, Mkhitaryan non si vede, bene Vina. Anguissa e Koulibaly insuperabili, Fabian delizioso, Osimhen nervoso.

PAGELLE ROMA

RUI PATRICIO 5,5 - Non è chiamato a parate super, ma per poco non combina la frittata su un disimpegno ben letto da Osimhen.

KARSDORP 6 - Tiene a bada Insigne ed è attento, anche se si vede poco in fase di spinta.

MANCINI 6,5 - Quella tra lui ed Osimhen è una partita nella partita: il giallorosso mostra i muscoli e contiene il nigeriano.

IBANEZ 6 - Meno brillante di Mancini, ma evita comunque sbavature.

VINA 6,5 - Nota lieta nella domenica romanista: offende e chiude bene.

VERETOUT 5,5 - Leggermente appannato, corre tanto ma spesso senza la giusta lucidità.

CRISTANTE 6,5 - Fatica contro la mediana azzurra, però lotta e prova a costruire.

ZANIOLO 6,5 - Primo tempo super, poi cala alla distanza, ma è il più vivo degli avanti giallorossi.

PELLEGRINI 5,5 - Fatica a trovare spazio tra le linee, nella ripresa - seppur su un pallone non semplice - fallisce il possibile 1-0.

MKHITARYAN 5 - Non lo si vede mai: un solo tiro quasi a metà ripresa, poi viene sostituito. Prova scialba. (65' EL SHAARAWY 5,5 - E' vivace, ma non incide come dovrebbe).

ABRAHAM 5,5 - Ci mette il cuore, ma ha sul groppone la palla calciata sul fondo a tu per tu con Ospina. (86' SHOMURODOV SV).

PAGELLE NAPOLI

OSPINA 6,5 - Padrone dell'area e sicuro tra i pali.

DI LORENZO 6 - Concentrato e ordinato: prestazione pulita.

RRAHMANI 6,5 - Sempre attento in ogni chiusura, conferma l'avvio di stagione positivo.

KOULIBALY 7 - Un muro. Dalle sue parti non si passa: Kalidou è tornato grande.

MARIO RUI 5,5 - Soffre tremendamente le scorribande di Zaniolo, salvo poi prendere le misure nel secondo tempo.

ANGUISSA 7 - Un acquisto coi fiocchi quello del camerunense: corre in lungo e in largo abbinando quantità e qualità.

FABIAN RUIZ 7 - Illumina il gioco del Napoli e legge sempre in anticipo le situazioni: con Spalletti si conferma in grande spolvero nei panni di regista.

ZIELINSKI 5 - Impalpabile e sterile: all'Olimpico la stella del polacco resta spenta. (71' ELMAS 6 - Entra col piglio giusto scaldando i guantoni di Rui Patricio).

POLITANO 6 - Prova senza acuti, ma è un pensiero costante per la difesa della Roma. (70' LOZANO 5,5 - Ci mette rapidità, senza però abbinarla all'idea giusta).

OSIMHEN 5,5 - Nervoso e poco efficace, il nigeriano non è apparso super come nelle uscite regalate fin qui.

INSIGNE 5,5 - Si fa vedere a sprazzi, ma fatica ad accendersi. (80' MERTENS SV).

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio 5,5; Karsdorp 6, Mancini 6,5, Ibanez 6, Vina 6,5; Veretout 5,5, Cristante 6,5; Zaniolo 6,5, Pellegrini 5,5, Mkhitaryan 5 (65' El Shaarawy 5,5); Abraham 5,5 (86' Shomurodov sv).

NAPOLI (4-3-3): Ospina 6,5; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6,5, Koulibaly 7, Mario Rui 5,5; Anguissa 7, Fabian Ruiz 7, Zielinski 5 (70' Elmas 6); Politano 6 (70' Lozano 5,5), Osimhen 5,5, Insigne 5,5 (80' Mertens sv).