Roma-Milan, Spinazzola chiede il cambio: per lui solo crampi

Leonardo Spinazzola si è fermato a un quarto d'ora dal termine di Roma-Milan: per il terzino solo crampi, a disposizione per l'Udinese.

Falso allarme infortunio in casa , in piena emergenza a centrocampo e con fuori anche Kalinic e Zappacosta. L'ultimo a fermarsi è Leonardo Spinazzola, durante la partita contro il , ma le sue condizioni sono pressoché buone.

Segui live Udinese-Roma su DAZN: attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese

Il terzino giallorosso si è accasciato al suolo al momento di un rinvio dal fondo di Pau Lopez, intorno al 75'. L'ex si è seduto toccandosi l'inguine ma, fortunatamente per i giallorossi, si è trattato semplicemente di crampi.

Al suo posto Fonseca è stato costretto a inserire il turco Cetin. Il numero 37 ha giocato da titolare la quinta partita consecutiva.

Per il tecnico portoghese una notizia positiva, visto che potrà contare su Spinazzola per la trasferta di Udine dell'imminente turno infrasettimanale: pericolo scampato, almeno per questa volta.