Roma-Milan, le pagelle: Rebic sta bene, Fazio bocciato

Rebic migliore in campo di Roma-Milan con il goal del definitivo 1-2: bene anche Tomori e Tonali. Fazio e Mancini non convincono, Veretout goleador.

PAGELLE ROMA

PAU LOPEZ 6 - Nel primo tempo è il migliore dei suoi, ma pesano due incertezze: la prima rischia di regalare il vantaggio a Ibrahimovic, dalla seconda nasce l'1-2 di Rebic.

MANCINI 5 - Insieme a Fazio subisce la serata di grazia di Rebic: impotente.

CRISTANTE 5.5 - Fa quel che può in un ruolo che, ricordiamolo, non è il suo.

FAZIO 5 - Ingenuo e spaesato, compie una leggerezza col pestone a Calabria che convince Guida a concedere il rigore al Milan. Sostituito da Fonseca per alimentare la fase offensiva. (62' BRUNO PERES 6 - Entra per dar manforte alla manovra d'attacco, pericoloso con un colpo di testa).

KARSDORP 5.5 - Le sue sgroppate sulla destra sono mancate terribilmente a Fonseca e alla Roma.

VILLAR 5.5 - Perde il confronto interno con Veretout, le geometrie stasera latitano. (70' EL SHAARAWY 6 - Gettato nella mischia, ha bisogno di accumulare ulteriori minuti).

VERETOUT 7 - Era dai tempi di Platini che un centrocampista francese non segnava 10 reti in un singolo campionato di Serie A: faro a tutti gli effetti. (79' DIAWARA sv).

SPINAZZOLA 6.5 - Torna a sinistra e i miglioramenti sono netti. Suo l'assist a Veretout per l'1-1.

PELLEGRINI 6 - Ha un paio di occasioni per segnare, Tonali e Donnarumma si oppongono.

MKHITARYAN 6 - Nel finale è il più pericoloso della Roma, si innervosisce dopo un contatto dubbio con Hernandez.

BORJA MAYORAL 5.5 - Con Tomori trova pane per i suoi denti. (79' PEDRO sv).

PAGELLE MILAN

DONNARUMMA 6.5 - Sul destro di Veretout non può nulla, chiude lo specchio a Mkhitaryan con la sua proverbiale stazza.

CALABRIA 6.5 - Ha il merito di farsi fare fallo da Fazio in occasione del rigore, porta a casa la pagnotta e qualcosa di più.

KJAER 6.5 - Attento in copertura, troverebbe anche la gioia personale se solo la traversa non si fosse messa contro.

TOMORI 6.5 - Fa valere la sua grande velocità su un cliente scomodo come Borja Mayoral: Romagnoli può riposare tranquillo.

HERNANDEZ 6.5 - Si prende un po' di rischi in marcatura su Mkhitaryan, non fa mancare la sua propensione offensiva.

TONALI 6.5 - Gara caparbia soprattutto sotto l'aspetto del sacrificio. (83' MEITE' sv).

KESSIE' 7 - Ibrahimovic è in campo ma gli lascia comunque il rigore: lui non si fa pregare e fa 11 in stagione.

SAELEMAEKERS 6.5 - Partecipa con costanza alla fase offensiva, sfiorando anche il goal. (83' CASTILLEJO sv).

CALHANOGLU 6 - Non demerita fino a quando un problema muscolare lo costringe al forfait. (46' BRAHIM DIAZ 6 - Non fa rimpiangere Calhanoglu).

REBIC 7 - Pecca di eccessiva generosità nel primpo tempo, si rifà alla grande con una magia di pura tecnica: il controllo orientato e il mancino ad incrociare è da far vedere ai ragazzini che sognano di diventare attaccanti. (67' KRUNIC 6 - Utile per resistere all'assalto giallorosso nel finale).

IBRAHIMOVIC 5.5 - In avvio comanda, come al solito, le operazioni dell'attacco calamitando su di sé tutte le attenzioni dei difensori avversari. Quel colpo di tacco successivo al regalo di Pau Lopez grida vendetta. (56' LEAO 6 - Si fa vedere con un guizzo che per poco non buca Pau Lopez).

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez 6; Mancini 5, Cristante 5.5, Fazio 5 (62' Bruno Peres 6); Karsdorp 5.5, Villar 5.5 (70' El Shaarawy 6), Veretout 7 (79' Diawara sv), Spinazzola 6.5; Pellegrini 6, Mkhitaryan 6; Borja Mayoral 5.5 (79' Pedro sv). All. Fonseca

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma 6.5; Calabria 6.5, Kjaer 6.5, Tomori 6.5, Hernandez 6.5; Tonali 6.5 (83' Meité sv), Kessié 7; Saelemaekers 6.5 (83' Castillejo sv), Calhanoglu 6 (46' Brahim Diaz 6), Rebic 7 (67' Krunic 6); Ibrahimovic 5.5 (56' Leão 6). All. Pioli