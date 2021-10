Roma-Milan dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Sfida d'alta quota, Roma e Milan di fronte per l'undicesima giornata di Serie A: le formazioni della partita e dove vederla in tv e streaming.

ROMA-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Roma-Milan

• Data: domenica 31 ottobre 2021

• Orario: 20:45

• Canale TV: -

• Streaming: DAZN

A Roma, per l'undicesimo turno di Serie A, a confronto i giallorossi di Mourinho e il Milan di Pioli. La formazione capitolina, dopo aver fermato il Napoli e ritrovato il successo a Cagliari, prova a bloccare anche la volata dei rossoneri, attualmente in vetta con gli azzurri dell'ex Spalletti.

Grazie al successo contro il Cagliari, la Roma ha risposto alle vittorie delle altre grandi, riuscendo allo stesso tempo ad allontanare la Juventus in classifica: battendo il Milan, la formazione di Mourinho potrebbe avvicinarla a -6, rispetto alle attuali nove lunghezze.

Lo scorso febbraio Roma e Milan si sono date battaglia in casa capitolina, con il risultato di 2-1 per il Diavolo: nell'altro match giocato, in quel di San Siro, spettacolo puro con sei reti messe a segno, tre per parte. Ora il nuovo big match per accedere la nuova giornata di campionato.

Tutto su Roma-Milan: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e streaming.

ORARIO ROMA-MILAN

La partita tra Roma e Milan si gioca domenica 31 ottobre 2021 allo stadio Olimpico di Roma: fischio d'inizio del big match previsto alle ore 20:45.

Roma-Milan sarà trasmessa in diretta ed esclusiva da DAZN: per potersi godere la gara, sarà necessario scaricare l'app di DAZN su smart tv compatibili, utilizzare console PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oppure dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast. O ancora, tramite il TIMVISION Box.

La partita tra la Roma ed il Milan, in streaming, per gli abbonati sarà visibile sul sito di DAZN collegandosi al portale oppure scaricando l'app di DAZN su smartphone o tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca di Roma-Milansu DAZN affidata a Pierluigi Pardo, con Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Roma-Milan si potrà seguire anche su Goal, attraverso la nostra diretta testuale: dal prepartita alle formazioni ufficiali delle due squadre, fino al racconto delle azioni salienti del match dell'Olimpico.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.