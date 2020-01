Roma su Mandragora: idea dopo l'infortunio di Diawara

Dopo l'infortunio al menisco di Diawara, la Roma per il centrocampo valuta il profilo di Rolando Mandragora dell'Udinese.

Rolando Mandragora nome nuovo per la . Il centrocampista dell', rappresenta l'ultima idea nata dopo il secondo infortunio stagionale patito da Diawara.

Come riferisce 'Sky', i giallorossi per sopperire all'assenza del guineano - che ne avrà per oltre 2 mesi - hanno messo nel mirino il giovane partenopeo di proprietà dei friulani.

Mandragora, classe '97, è da tempo un obiettivo concreto della che vorrebbe mettere le mani sul calciatore in questa finestra di gennaio.

Ora la concorrenza della Roma, ma resta da capire se e quando Petrachi busserà all'Udinese per valutare eventuali margini di trattativa.