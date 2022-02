Mancini rinnova con la Roma: contratto fino al 2026

In attesa di tempi migliori dal punto di vista dei risultati in campo, la Roma riparte da una delle sue certezze: è ufficiale il rinnovo del contratto di Gianluca Mancini fino al 30 giugno 2026.

In realtà tutto ciò non è una notizia, o meglio lo è per la modalità della scoperta: dalla relazione semestrale sui conti pubblicata dalla società giallorossa emerge, infatti, come il centrale difensivo abbia prolungato il suo accordo.

"Infine, sono stati prolungati i contratti economici per le prestazioni sportive dei calciatori Mkhitaryan, fino al 30 giugno 2022, Karsdorp, Bove e Zalewski fino al 30 giugno 2025, Pellegrini, Mancini e Darboe sino al 30 giugno 2026".

Rinnovo, secondo quanto riferito da 'Il Tempo', scattato al verificarsi di determinate condizioni. L'annuncio del club non c'è stato per un semplice motivo: Tiago Pinto starebbe trattando un ulteriore rinnovo con tanto di adeguamento per Mancini, che dovrebbe sposare la causa giallorossa fino al 2027.