Roma, maglia speciale per il derby: torna lo storico stemma 'ASR'

Le due vittorie consecutive contro Spezia e Atalanta hanno fatto tornare il sorriso in casa Roma, tornata prepotentemente a sperare nel quarto posto attualmente occupato dalla Juventus e distante sei punti.

I giallorossi dovranno ottenere la certificazione del proprio rilancio con il doppio impegno europeo di Conference League contro il Vitesse e la trasferta di Udine, prima dell'appuntamento più atteso e in programma il 20 marzo: il derby con la Lazio.

Per la speciale occasione, Pellegrini e compagni scenderanno in campo con una maglia ad edizione limitata che presenta il ritorno al vecchio stemma, caratterizzato dallo storico monogramma 'ASR', adottato per sedici anni dal 1997 al 2013.

🟨 Ecco la maglia che useremo nel Derby del 20 marzo 🟥



😍 Uno stemma speciale, per una partita speciale #ASRoma | @NBFootball pic.twitter.com/pIVCIDnDGo — AS Roma (@OfficialASRoma) March 9, 2022

"Accanto ai classici colori del Club, - si legge sul comunicato emesso dal club - la maglia vede il ritorno dell'iconico stemma con la lupa capitolina e il monogramma ASR, un potente simbolo entrato a far parte dell'identità romanista dopo essere apparso per la prima volta sui kit del club tra il 1997 e il 2013, periodo durante il quale sono stati vinti il terzo Scudetto, due Coppe Italia e due Supercoppa Italiana".

Sulla maglia c'è anche un riferimento alla lupa, l'animale che da sempre simboleggia la fede romanista.

"La maglia, unica nel suo genere, incorpora un colletto con scollo a V e bordini delle maniche in giallo, mentre sull'etichetta esterna è presente la scritta La Lupa - un riferimento al celebre simbolo del Club".