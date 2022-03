Roma-Lazio dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

ROMA-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Roma-Lazio

• Data: domenica 20 marzo 2022

• Orario: 18:00

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

La Capitale si appresta a vivere uno dei due appuntamenti più sentiti dell'anno sportivo romano: Roma e Lazio sono pronte a contendersi 3 punti che nell'economia di una stagione possono pesare molto di più.

I giallorossi sono reduci dall'impegno infrasettimanale di Conference League contro il Vitesse, mentre in campionato hanno strappato un punto in extremis dalla trasferta di Udine della scorsa settimana.

La squadra di Sarri invece, uscita ai sedicesimi di Europa League contro il Porto, viene dalla gara vinta lunedì 14 contro il Venezia all'Olimpico per 1-0 grazie a un calcio di rigore trasformato da Immobile nella ripresa.

Segui Roma-Lazio su DAZN. Attiva ora

All'andata sono stati i biancocelesti a imporsi per 3-2, con goal di Milinkovic-Savic, Pedro e Felipe Anderson, con Ibanez e Veretout ad accorciare per due volte il risultato.

Tutto sulla gara: dalle formazioni a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO ROMA-LAZIO

Il derby di Roma si giocherà domenica 20 marzo allo Stadio Olimpico di Roma. Fischio d’inizio previsto per le ore 18:00.

DOVE VEDERE ROMA-LAZIO IN TV

La partita tra Roma e Lazio sarà trasmessa in esclusiva da DAZN in esclusiva e sarà visibile con una smart tv di ultima generazione collegata all’app della piattaforma. Si può anche ricorrere a un TIMVISION BOX, una console come Playstation/Xbox o a dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast.

ROMA-LAZIO IN DIRETTA STREAMING

La gara tra Mourinho e Sarri si può seguire anche in streaming sempre grazie a DAZN. Per farlo basterà collegarsi da pc al sito ufficiale oppure scaricare l’app per dispositivi mobili come smartphone e tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Roma-Lazio su DAZN è affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico da Massimo Ambrosini.

IN DIRETTA SU GOAL

Tutti aggiornamenti sulla sfida sono disponibili anche su GOAL, con la nostra telecronaca testuale che vi accompagnerà dal prepartita alle formazioni ufficiali, fino alla descrizione delle azioni salienti del match.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-LAZIO

Mourinho non cambia e punta di nuovo sulla linea difensiva a tre con Mancini, Smalling e Ibanez a schermo del portiere Rui Patricio. In mezzo al campo ci saranno Cristante e Pellegrini, con Karsdorp e Zalewski esterni. Pellegrini e Zaniolo dietro ad Abraham.

L'articolo prosegue qui sotto

Sarri deve rinunciare a Zaccagni, diffidato e ammonito nel match contro il Venezia. Al suo posto agirà l'ex romanista Pedro, in goal nella sfida d'andata. Compagni di reparto dello spagnolo saranno Felipe Anderson e Immobile. Retrocedendo, Luis Alberto, Leiva e Milinkovic-Savic copriranno la linea mediana, mentre in difesa Hysaj-Marusic agiranno sugli esterni, con Acerbi e Luiz Felipe coppia centrale.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Mkhitaryan, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho

LAZIO (4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri