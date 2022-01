Dopo 3 mesi è di nuovo Roma contro Juve: le polemiche dell'andata

La polemica è il piedistallo di Roma-Juventus. Perdonerà Balzac questa appropriazione indebita del suo aforisma, ma non c'è frase che renda meglio l'idea di che cosa abbia sempre rappresentato per il calcio italiano la sfida tra queste due squadre.

Tutto ebbe inizio negli Anni Ottanta, quando i giallorossi svestirono i panni di Rometta e misero in seria discussione l'egemonia bianconera sulla Serie A.

Tra frasi al vetriolo rococò di Viola e risposte goliardiche di Boniperti, il duello tra Roma e Juventus non si è mai limitato solo ed esclusivamente al campo.

Un libro la cui scrittura va avanti da oltre quarant'anni e che a ogni occasione fa in modo di annoverare qualche nuova pagina al suo interno.

E quindi largo a sviolinate, interrogazioni parlamentari

Non ha fatto eccezione l'ultima volta che si sono affrontate. E non serve tornare troppo indietro nel tempo. Il 17 ottobre 2021 la Juventus ha ospitato all'Allianz la rivale storica, imponendosi volta per 1-0 con un goal in avvio di Moise Kean.

Ma di polemiche ce ne sono state a bizzeffe, soprattutto da parte della Roma. A finire nel mirino del club allenato da Mourinho c'è sta la direzione arbitrale di Daniele Orsato.

Il fischietto di Schio - secondo i giallorossi - non ha interrotto l'azione che ha portato al goal decisivo partita da un tocco di mano di Cuadrado.

Ma l'azione finita ancora di più al centro del tam tam mediatico è stata quella in cui Orsato non ha convalidato la rete del pareggio di Abraham, fischiando calcio di rigore su Mkhitaryan.

Decisione motivata nel tunnel dall'arbitro, che accerchiato dai calciatori romanisti ha spiegato (sbagliando il regolamento) che non si fischia mai vantaggio in occasione di un fallo da rigore.

Chi però si aspettava uno sfogo "vecchie maniere" di Mourinho, è rimasto deluso. Il portoghese ha preferito mordersi la lingua e andare avanti, per non prestare il fianco a eventuali sanzioni e squalifiche.

Silenzio che lo Special One avrebbe però infranto nelle gare successive a seguito degli episodi controversi che hanno condannato alla sconfitta la sua squadra sia contro il Milan sia contro il Venezia.

C'è da dire che non sembra essere un'annata particolarmente favorevole per la Roma dal punto di vista arbitrale e anche contro il Milan a San Siro i giallorossi hanno avuto qualcosa da recriminare contro l'arbitro Chiffi.

Ma va detto che in questa stagione le polemiche sono tutt'altro che monodirezionali.

Anche la Juventus, protagonista di un campionato nel quale sta rimanendo ben lontana dalle aspettative che si era prefissata, ha manifestato la sua insofferenza per gli arbitri in questa stagione.

Ne sa qualcosa Massimiliano Allegri, reduce da un'accesa litigata nel tunnel con il signor Sozza al termine della gara pareggiata contro il Napoli dai bianconeri.

Insomma, indipendentemente (o forse no?) dal risultato, resta soltanto da capire chi e in che modo al triplice fischio della sfida darà il via alla prima polemica del 2022 tra Roma e Juventus.