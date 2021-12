Roma-Inter 0-3: i nerazzurri passano in scioltezza all'Olimpico

Una passeggiata di salute. L'Inter espugna l'Olimpico battendo la Roma e si prende momentaneamente la seconda posizione in classifica in attesa della risposta del Napoli. La squadra di Inzaghi sistema la pratica già nel primo tempo, favorita da una Roma rimasta mentalmente negli spogliatoio e dissolta al fischio d'inizio. Secondo ko consecutivo per gli uomini di Mourinho, settimo complessivo in 16 partite di campionato giocato.

Subito chance al primo minuto per la Roma. Zaniolo scappa sulla sinistra e crossa al centro per Shomurodov, ma l'uzbeko impatta male di testa. A sbloccare il risultato è Hakan Çalhanoglu. Il turco batte un corner corto sul primo palo, la traiettoria del pallone inganna Rui Patricio e termina in rete. Inter che raddoppia poco dopo con Dzeko. Il bosniaco riceve palla al centro dell'area e deve solo appoggiare in rete l'assist propiziato da Correa. Il 9 interista sfiora anche la doppietta ma stavolta l'opposizione di Rui Patricio è efficace.

Intorno alla mezz'ora arriva l'afflato di orgoglio romanista. I giallorossi ci provano con Mhkitaryan, ma la conclusione dell'armeno verso la porta viene deviata in corner dalla difesa nerazzurra. L'Inter chiude la partita a fine primo tempo con Dumfries, che mette in porta di testa un bel cross dalla sinistra di Bastoni.

Il secondo tempo è una formalità. La Roma non riesce mai a impensierire Handanovic, mentre l'Inter si limita a gestire quanto di buono fatto nei primi quarantacinque minuti. L'unica azione degna di nota è un sinistro di Zaniolo che finisce sull'esterno della rete a dieci minuti dal termine.

Il fischio finale suona come un sospiro di sollievo per la squadra di Mourinho, mentre Inzaghi continua la sua rincorsa al primo posto.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

ROMA-INTER 0-3

Marcatori: 15' Çalhanoglu, 24' Dzeko, 39' Dumfries

ROMA (3-1-4-2): Rui Patricio 4, Smalling 4.5, Mancini 4, Kumbulla 4 (61' Bove 5.5); Ibañez 4, Veretout 5 (90'+1 Volpato sv), Mkhitaryan 5.5, Cristante 4.5; Viña 4; Zaniolo 5, Shomurodov 5. All. Mourinho.

INTER (3-5-2): Handanovic sv; D'Ambrosio 6.5, Skriniar 7 , Bastoni 7 (75' Dimarco sv); Dumfries 7.5, Barella 6.5 (59' Vidal 6), Brozovic, Çalhanoglu 8 (84' Sensi sv), Perisic 7.5; Dzeko 7, (75' Vecino sv) Correa 6.5 (59' Sanchez 6). All. Inzaghi

Arbitro: Di Bello

Ammoniti: Ibanez (R), Barella (I), Mancini (R), Zaniolo (R)

Espulsi: nessuno