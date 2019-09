Roma, infortunio per Smalling: Sassuolo a rischio

Sovraccarico muscolare per Chris Smalling che rischia di saltare Roma-Sassuolo: Fonseca potrebbe preservarlo per l'Europa League.

Rischia seriamente di slittare l'esordio con la maglia della di Chris Smalling, acquisto degli ultimi giorni di mercato per rinforzare la difesa dopo l'importante cessione di Kostas Manolas al .

Il difensore inglese ha accusato un sovraccarico muscolare durante l'allenamento di giovedì: oggi si è allenato a parte rispetto al resto del gruppo e la sua presenza per il match casalingo contro il appare in forte dubbio.

Nella giornata di sabato, Paulo Fonseca e il suo staff valuteranno le condizioni fisiche di Smalling e il da farsi, se convocarlo o preservarlo in vista dell'esordio in della prossima settimana con i turchi dell' .

Un forfait che riguarda un reparto delicato come quello arretrato, già andato in sofferenza nelle precedenti uscite e bisognoso di nuova linfa per trovare la quadra e l'equilibrio giusti.