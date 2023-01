Roma, sospiro di sollievo per Pellegrini: escluse lesioni

Nulla di grave per il capitano della Roma: gli esami hanno escluso lesioni, ma dovrebbe comunque restare a riposo contro la Fiorentina.

La corsa in ripiegamento nel tentativo di frenare Sabelli poteva costare cara a Lorenzo Pellegrini, sostituito da José Mourinho all'intervallo di Roma-Genoa a scopo precauzionale.

Il capitano giallorosso, infatti, sentendo tirare il flessore ha indotto alla massima cautela la panchina, che alla fine ha optato per la sostituzione con Paulo Dybala, peraltro decisivo col goal valso la vittoria e la qualificazione ai quarti di Coppa Italia.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', fortunatamente per la Roma, il quadro clinico di Pellegrini non è grave: gli esami hanno escluso lesioni ma, comunque, la sua presenza nel match casalingo di domenica sera contro la Fiorentina resta in fortissimo dubbio.

Con ogni probabilità Mourinho rinuncerà all'ex Sassuolo per metterlo al riparo da brutte sorprese di natura fisica e, soprattutto, evitare che alla lista degli infortunati si aggiunga un altro nome illustre.

E' ai box praticamente da inizio stagione Georginio Wijnaldum, ormai prossimo al rientro: una 'staffetta' tra centrocampisti in infermeria con Pellegrini sarebbe pressoché deleteria per le ambizioni della Roma.