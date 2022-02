Roma, infortunio al ginocchio per Ibanez: out un mese

Cattive notizie per Mourinho, che oltre ad aver perso la partita contro l'Inter in Coppa Italia si ritrova privo anche di una pedina in difesa.

Come riferisce Il Tempo, Roger Ibanez ha riportato un’elongazione del legamento collaterale del ginocchio sinistro nel corso della gara di San Siro contro i nerazzurri.

Un infortunio che lo costringerà ad un mese di stop. L'obiettivo è rientrare per la sfida interna con l’Atalanta del 6 marzo ed essere a disposizione della squadra per gli ottavi di Conference League.

Nessun problema invece per Abraham, uscito anche lui malconcio da San Siro per un fastidio muscolare.